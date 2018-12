Londýn chce snížit počet přistěhovalců z EU. Reforma se dotkne hlavně sester a pečovatelů

Cílem vládních konzervativců je po brexitu snížit počet přistěhovalců ze stovek tisíc na desítky tisíc ročně. „Měla by tam být platová hranice, která bude na 30 tisících librách ročně. Chceme mít systém, který vyhovuje byznysu, ale je také spravedlivý k místním pracovníkům a umožní nám snížit přistěhovalectví,“ uvedla britská premiérka Theresa Mayová.

Po brexitu to ale nebude muset stačit. Pro nově přichozí pracovníky ze zemí Evropské unie má totiž nastat zásadní změna – pokud nebudou mít slíbený plat aspoň třicet tisíc liber ročně, v přepočtu přes 70 tisíc korun měsíčně, nezískají pětileté pracovní vízum.

Až Spojené království po brexitu zavede nové imigrační zákony, pocítí to i obyvatelé bohaté londýnské čtvrti Chelsea. Místní nemocnice inzeruje volná místa pro zdravotní sestry. Oproti ostatním částem Británie jim přitom nabízí mnohem vyšší plat než běžných 23 tisíc liber ročně.

Unijní pracovníci s nízkou kvalifikací budou moci do Británie přijet i po brexitu, získají ale pouze roční pracovní povolení. Pak budou muset nejméně na rok odjet. I to vyvolává u zaměstnavatelských svazů obavy, kdo bude uklízet v nemocnicích, obsluhovat v kavárnách nebo pracovat na stavbách.

„Dotkne se to hlavně zdravotních sester, pracovníků v pečovatelských službách, laboratorních techniků,“ domnívá se labouristická poslankyně a stínová ministryně vnitra Diane Abbottová.

Přistěhovalectví bylo v referendu o brexitu stěžejním tématem. Vládní představa, jak má vypadat nová přistěhovalecká politika, si ale vysloužila tvrdou kritiku, a to právě kvůli minimální platové hranici 30 tisíc liber.

„Tento návrh znamená, že se migrace z Evropské unie do Skotska sníží o 85 procent. Pro skotské hospodářství by to bylo zničující, tento návrh prostě nesmí projít,“ uvedla první ministryně skotské regionální vlády Nicola Sturgeonová.

Britské ministerstvo vnitra se brání, že dveře migrantům nezavírá. Zůstanou otevřené – ale jen pro ty nejkvalifikovanější síly z celého světa, jako jsou lékaři, architekti, vědci nebo programátoři.