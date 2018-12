Britové si zvykají, že nemohou mít všechno, co chtějí, říká k odchodu z EU britský velvyslanec v Česku

Tohle je nejlepší dohoda, k jaké jsme se mohli dostat, a vyžadovala kompromis z obou stran. Takže, co se teď děje v Británii, je to, že lidé, ať už chtějí tvrdší brexit, nebo vůbec nechtějí odcházet z Evropské unie, si teď zvykají na myšlenku, že nemůžete mít všechno, co chcete. David Livingston, vysoce postavený ministr naší vlády, řekl, že tohle je 52 procent na 48 procent. Takový byl ten hlas, taková je ta dohoda.

To je obtížné. To je zcela jednoznačné z toho, co píšou všechna média. Je to obtížné, protože tohle je okamžik pravdy pro spoustu lidí, kteří měli nějaké ambice, a teď dojde ke kompromisu, jak řekla paní premiérka.

Většina lidí chce nějakou zkrácenou verzi, ale já si nemyslím, že je to vlastně zase tak složité. Je tady proces, který už nějakou dobu probíhá, a vláda je odhodlaná dotáhnout tenhle proces až do konce podle plánu. Zatím se to daří. A hlasování příští týden je až dalším krokem v tomhle procesu.

Otázka je, jestli pak alespoň někdo bude mít to, co chtěl, ale to je jiná věc. Jak jsme slyšeli a viděli, paní premiérka doslova řekla, že jsou tři možnosti. Jednou je opustit Unii s dohodou, dalšími dvěma jsou ty, že Britové opustí Unii bez dohody, anebo že nebude vůbec žádný brexit. Ta poslední věta asi zaujala všechna světová média. Je to spíš jen vzkaz zákonodárcům, jakýsi zdvižený prst, nebo reálné vyjádření možnosti, že by Británie opravdu nemusela z EU odcházet?

Myslím, že to bylo myšleno jako zpráva o tom, že vyjednávání a diskuse s Evropskou unií ohledně těhle dvou dokumentů, které bude parlament schvalovat příští týden, skončily. Evropská unie řekla velmi jednoznačně a paní premiérka zrovna tak jednoznačně přijala, že už není možné se vrátit a nějak tu dohodu dál upravovat. A tohle musí všichni v parlamentu přijmout – teď máme jasnou volbu, kterou jsme tak dlouho vytvářeli. To je pro někoho těžké.

Ono je to logické, když Evropská unie řekne: My jsme vám vlastně dali všechno, co jste chtěli, je to maximum, co jsme mohli nabídnout, a přesto se vám to nezdá. Pak je možná logické ptát se, jestli to nakonec nemůže dopadnout opravdu tak, že Británie v Unii zůstane. Na to jsem se ptal. Zajímá mě, jestli to, co říkala premiérka Mayová, bylo opravdu jenom něco mezi řečí, nebo jestli je to reálné vyjádření situace?

Paní premiérka je plně odhodlaná zajistit, že odejdeme z Evropské unie s touto vyjednanou dohodou. Ale když musí naši poslanci hlasovat ano, nebo ne, tak je velmi důležité, aby neměli vůbec žádné iluze ohledně toho, jaké jsou naše možnosti. Protože v Británii náš parlament má dvě komory a dolní sněmovna je velmi proti tomu, abychom odcházeli bez jakékoliv dohody. A paní premiérka říká, pokud nechcete odejít bez dohody, tak neočekávejte, že existuje nějaká jiná, lepší dohoda než ta, jakou máme.

Vlastně říká to, co je evidentní. Ale myslím, že v takovéhle době je důležité říci i právě to, co je evidentní. A to, co vidíme v celé Británii, je komunikace nejenom s poslanci, kteří budou hlasovat, ale také se samotnými voliči, protože každý poslanec se velmi pečlivě dívá na to, co říkají voliči v jeho obvodu, co chtějí.