Štrasburský vrah slíbil ve videu věrnost Islámskému státu

Soudní zdroje v sobotu potvrdily, že vyšetřovatelé našli na jednom USB disku video, na němž devětadvacetiletý Chekatt slíbil věrnost IS. Natočeno bylo podle Marianne v listopadu a našlo se v jeho bytě.

Agentura Amak, již využívá IS, krátce po Chekattově smrti oznámila, že Chekatt byl „vojákem“ této skupiny. Ministr vnitra Christophe Castaner ale řekl, že IS útoku pouze využil k vlastní propagandě. Chekattův otec, který je alžírského původu, potvrdil, že syn s ozbrojenci z IS sympatizoval.

Policii byl znám pro bohatou kriminální činnost a byl veden také ve svazku S, v němž jsou osoby považované za sympatizanty s islámskými radikály.