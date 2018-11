Fištejn: Válka s Ukrajinou? Putinovi klesá popularita, záleží na tom, jak se vyspí

Ukrajinský prezident Petro Porošenko v televizním projevu varoval národ, že hrozba války s Ruskem je reálná. „Záleží na tom, jak se probudí Putin, v jaké náladě, jestli se odhodlá k dalšímu kroku. Je to samovládce, dělá zhruba to, co si usmyslí. To, že řetězec dalších kroků je vždy možný, jsme viděli i v těchto dnech,“ upozornil Fištejn.