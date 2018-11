Maltská policie už ví, kdo stál za loňským atentátem na investigativní novinářku

Maltští vyšetřovatelé znají identitu lidí, kteří naplánovali loňskou vraždu novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Píše to deník Times of Malta, podle něhož se jedná o „více než dva“ Malťany. Investigativní novinářka se zabývala korupčními kauzami sahajícími až do vládních kruhů.