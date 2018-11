Rakousko odhalilo letitého ruského špiona v armádě. Šéfka diplomacie zrušila cestu do Moskvy

Rakousko si předvolalo ruského velvyslance ve Vídni a ministryně zahraničí Karin Kneisslová zrušila návštěvu Moskvy plánovanou na prosinec. Stalo se to kvůli případu nyní penzionovaného plukovníka, který během služby v armádě 20 let působil jako špion ve prospěch Ruska. Sdělil to rakouský lidovecký kancléř Sebastian Kurz.