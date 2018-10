Skripal je bastard, řekl ruský prezident a dodal, že špionáž je nejdůležitější povolání

V roce 2006 byl v tajném procesu odsouzen na 13 let, ale v roce 2010 ho Moskva spolu s dalšími třemi osobami vyměnila za deset svých špionů zadržených v USA. Od té doby žije v Británii.

„Někteří vaši kolegové šíří názor, že pan Skripal byl bezmála ochráncem lidských práv,“ řekl novinářům ruský prezident, když byl požádán o reakci na západní sankce vyvolané Skripalovou otravou. „Byl to prostě špion, zrádce vlasti,“ prohlásil Putin a pokračoval: „Představte si, že se objeví člověk, který zradí svoji zem. Jak se k němu postavíte? Jakýkoliv přítomný zástupce kterékoliv země? Je to prostě bastard a tečka.“

Podle prezidenta Rusko nemá zapotřebí nikoho trávit. „Tenhle Skripal je zrádce, jak už jsem řekl. Dopadli ho, byl (v Rusku) potrestán, odseděl si celkem pět let ve vězení, pak jsme ho pustili. To je vše. Odjel, pokračoval ještě ve spolupráci, konzultoval jakési tajné služby. No a co?“ prohlásil.