Agent GRU Čepiga řídil útěk Janukovyče a dostal za to vyznamenání, říká investigativní novinář

Podplukovník ruské vojenské rozvědky Anatolij Čepiga, který se měl pod krycím jménem Ruslan Boširov podílet na pokusu o otrávení bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii, řídil tajný útěk Viktora Janukovyče do Ruska. V ukrajinské televizi to řekl novinář z investigativní skupiny Bellingcat. Bývalý ukrajinský prezident na jaře roku 2014 uprchl z Ukrajiny do Ruska, aby se ukryl před bouří protestů, která vyústila v prozápadní převrat.