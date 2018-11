Dialog místo hole. Podle Prahy a Bratislavy může spor EU s Polskem a Maďarskem vyřešit jen diskuse

„Shodli jsme se na tom, že je třeba vést aktivní dialog o tom, co se v obou zemích děje. Preferovali bychom, aby se situace nepolitizovala zejména před blížícími se volbami do Evropského parlamentu, obě strany by měly naslouchat argumentům protistrany,“ řekl Petříček na tiskové konferenci.

Lajčák uvedl, že EU má ještě dostatek prostoru, aby nejasnosti ohledně Maďarska a Polska byly vyřešeny formou dialogu. Podle něj ale není důvod odmítnout samotné zářijové usnesení Evropského parlamentu, aby členské země zahájily proceduru vůči Budapešti. Dodal, že usnesení by se mělo stát základem k debatě a nikoliv holí s cílem použít ji proti někomu.