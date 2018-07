Evropská komise zahájila další řízení s Polskem. Kvůli změnám na nejvyšším soudu

V dubnu 2018 schválil parlament po kritice ze strany EK úpravy soudní reformy. Pokud jde o pravomoc ministra vyměnit předsedy soudu, bude se nyní ministr nejprve muset poradit s ostatními soudci, zda předsedu odvolá. Pokud by měli negativní názor, radil by se s národní soudcovskou radou, v níž ale převažují lidé nově jmenovaní PiS. EK uvítala, že podle nových předpisů by věk odchodu soudců a soudkyň do důchodu měl být sjednocen na 65 let. PiS původně prosadila penzionování soudců v 65 a soudkyň v 60 letech.