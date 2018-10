Kiska přivítal prezidenty Visegrádské skupiny. Plánují přelet Vysokých Tater vrtulníkem

„Budou jednat také o ekonomické stabilitě v regionu s ohledem na pokračující obchodní spory mezi Spojenými státy a Čínou i Spojenými státy a Evropskou unií,“ doplnil zpravodaj ČT na Slovensku Lukáš Mathé. Jejich případné vyhrocení by na střední Evropu mohlo mít silný dopad.

Podle slovenské prezidentské kanceláře budou státníci diskutovat o situaci v Evropě či o vlivu moderních technologií na společnost a ekonomiku. Hovořit by měli rovněž o sociální politice, stárnutí populace nebo o řešení problémů vyloučených lokalit.

Před rokem se prezidenti zemí V4 sešli v maďarském Szekszárdu. Podpořili například integraci zemí západního Balkánu do Evropské unie a vyslovili se pro urychlení tohoto procesu.

Kromě rozhovorů čeká prezidenty v případě dobrého počasí také přelet vrtulníkem nad vrcholy Vysokých Tater. Dalším bodem programu je návštěva skanzenu. Summit pokračuje do pátku, v poledne jej uzavře společná tisková konference.

Pragmatické spojenectví

Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Jan Kovář v ČT upozornil, že od setkání se neočekává významný posun v žádné oblasti. Důvodem je hlavně to, že otěže moci ve všech zemích drží hlavně vláda. „Výstupy summitů prezidentů většinou nejsou natolik konkrétní, aby se daly formulovat do nějakých návrhů, které by měly přímý dopad na vyjednávání v EU,“ vysvětlil Kovář.

Podle něj nachází země V4 společnou řeč v otázkách migrace a kohezních fondů, kde jsou všechny čistými příjemci. Tím však společná pozice často končí a země na radách EU hlasují spolu asi v polovině případů. „Nezlomná jednota V4 je trochu přelud,“ myslí si Kovář.

Příkladem tématu, ve kterém shoda nepanuje, je podle něj zemědělství. V Polsku dominují drobnější rolníci, takže tamní vláda souhlasí se zastropováním dotací. Česko je naopak proti, protože tu dominují velké podniky, které by zastropováním o část těchto příjmů přišly. „Výzkumy ukazují, že společná zemědělská politika, která vedla k vytváření velkých koncernů, je z pohledu udržitelného rozvoje špatná. Ale my to teď budeme hájit, protože tu máme velké koncerny, které nechtějí o ty dotace přijít,“ řekl Kovář.