Kabelky, rýže i textil. Spojené státy zavedou nová cla na čínské zboží za 200 miliard dolarů

Trump zároveň varoval Čínu, aby nereagovala odvetnými akcemi zejména proti americké zemědělské produkci nebo průmyslovému zboží. Washington podle něj v takovém případě „okamžitě zahájí fázi tři“, což jsou další cla, která by se týkala zboží za 267 miliard dolarů. To by znamenalo, že by novým clům podléhal téměř veškerý čínský dovoz do USA.

Padne plánovaná schůzka ohledně obchodu?

Peking nicméně již dříve uvedl, že má pro případ zavedení nových amerických cel připravena odvetná opatření, včetně cel na zboží z USA v hodnotě 60 miliard dolarů ročně, mimo jiné na zkapalněný zemní plyn a některá letadla.

Vzhledem k rozhodnutí Trumpovy administrativy už podle čínského listu South China Morning Post vláda přehodnocuje plány na vyslání delegace do Washingtonu kvůli jednání o obchodu, které se má uskutečnit v závěru září. Zvyšuje se tak riziko, že obchodní válka mezi oběma zeměmi bude dlouhá, což by mohlo ohrozit růst globální ekonomiky.