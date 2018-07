Britská vláda se drolí. Šéf diplomacie Johnson rezignuje, skončil i ministr pro brexit

- Johnson, celým jménem Alexander Boris de Pfeffel Johnson, se narodil 19. června 1964 v New Yorku v bohaté a vážené rodině. Jak říká, v jeho žilách koluje kromě anglické také francouzská, turecká a německá krev. Jeho otec byl poslancem za konzervativce a pracoval v Evropské komisi či Světové bance. Vzdělání získal Johnson, o kterém média píší často jen jako o „Borisovi“, již v Británii. Vystudoval prestižní soukromou školu Eton a Oxford.

- Kariéru zahájil jako novinář, který se ze zpravodaje londýnských Timesů a deníku The Daily Telegraph vypracoval na šéfredaktora konzervativního magazínu The Spectator.

- Jako novinář získal několik ocenění a proslul kontroverzními komentáři, euroskeptickými postoji a například podporou války v Iráku. V roce 2001 byl zvolen do parlamentu, ale poté se jeho politická kariéra občas ocitla v ohrožení. V roce 2004 se stal poprvé členem stínového kabinetu, o místo přišel kvůli tomu, že tajil románek s kolegyní ze Spectatoru.

- Do stínového kabinetu, již pod vedením premiéra Davida Camerona, se vrátil v prosinci 2005. Byl jím do července 2007.

- Johnson byl v květnu 2008 zvolen starostou Londýna a svou funkci těsně obhájil i v roce 2012, kdy se v Londýně konaly olympijské hry. V roce 2016 se rozhodl neusilovat o třetí mandát a věnovat se jiným funkcím v rámci své Konzervativní strany. Jeho nástupcem byl zvolen labourista Sadiq Khan, který se stal prvním muslimským starostou britské metropole.

Johnson patří k hlavním tvářím odchodu Británie z Evropské unie (EU). Je zastáncem takzvaného „tvrdého“ brexitu, tedy úplné odluky od unijních struktur.

- V červnu 2016, po referendu, ve kterém se Britové vyslovili pro odchod z EU, patřil Johnson k hlavním favoritům na post šéfa Konzervativní strany a tedy i na post britského premiéra. Johnson však oznámil, že se o tato místa ucházet nebude a 13. července 2016 se stal ministrem zahraničí ve vládě premiérky Theresy Mayové. Loni v červnu, poté co britští konzervativci přišli v předčasných parlamentních volbách o vládní většinu, byl Johnson prý požádán pěti ministry, aby Mayovou nahradil v čele vlády, což odmítl.

- Letos počátkem června připustil, že odchod Británie z EU by mohl nakonec skončit krachem. Johnson prohlásil, že jednání spějí ke „chvíli pravdy“ a do fáze, kdy Britové začnou být bojovnější. Brexit se podle něj ať tak, či onak uskuteční a bude nezvratný. Je tu ale riziko, že to nebude ten brexit, jaký by Britové chtěli.

Premiérku Mayovou dva roky po referendu vyzval, aby prosadila „úplný britský brexit“ a nikoli takový, který by připomínal toaletní papír, tedy „měkký, poddajný a zdánlivě nekonečně dlouhý“.