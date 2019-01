Rusko-japonské vztahy: sedmdesát let sporů o čtyři ostrovy

Ostrůvky Hamobai jsou neobydlené a z hlediska velikosti zanedbatelné, i ostrov Šikotan je relativně malý. Iturup a Kunašir jsou ale poměrně velké – pokud by se staly součástí Japonska, šlo by o pátý, resp. šestý největší japonský ostrov. Větší by byly už jen čtyři hlavní japonské ostrovy Honšú, Hokkaidó, Kjúšú a Šikoku.