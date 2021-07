Vyšetřování nehody vodáků u Českého Šternberka protáhnou posudky a výslechy svědků

„Tím, že se bude zadávat znalecký posudek, tak to vždycky trvá delší dobu. Vyslechnout svědky také nebude jednoduché,“ uvedla mluvčí. Policisté budou vyslýchat jak vodáky, tak kolemjdoucí, kteří byli na místě jako první a snažili se tonoucím pomoci. „Těch osob, které se budou vyslýchat, je určitě víc,“ dodala mluvčí.

Člun se šesti lidmi, mezi nimiž byli i nezletilí, se převrátil před polednem u jezu. Podle policie a hasičů se vodáci s plavidlem zřejmě netrefili do propusti. Proud je poté stáhl přes jez a skončili pod ním ve vodě. Devětadvacetiletý muž z jiného raftu za nimi skočil do vody, aby jim pomohl, ale již nevyplaval a policisté ho zhruba po hodině našli mrtvého. Druhou obětí neštěstí byla mladistvá dívka, kterou vrtulník přepravil do pražské nemocnice.