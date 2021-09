Nevolte Urza.cz k tématu Stav demokracie v ČR

I demokratická většina se může mýlit. Navíc rozhoduje o věcech, které si může každý rozhodnout po svém. Nepotřebujeme jedno řešení pro všechny. O svých záležitostech a penězích si rozhodnete nejlépe sami, protože znáte své potřeby lépe než druzí.

Za komunistů byla v ústavě zakotvena vedoucí úloha KSČ, dnes máme povinnou demokracii. Demokracie bez zpochybňování a bez omezení se však snadno může stát totalitou, tedy systémem zasahujícím do všech oblastí života lidí. Věcí, které bychom chtěli jinak, než jak jsou demokraticky rozhodnuty, je čím dál více.

Demokracie rozkládá společnost, protože z lidí dělá soupeře. Kdybychom mohli žít každý po svém, nemuseli by nám vadit lidé s jinými hodnotami. Když nám však mohou skrze volby vnucovat své názory, jsou pro nás nebezpeční. Místo tolerance a spolupráce soupeříme o podíl na vybraných penězích; o to, co smíme a nesmíme.

Kvůli demokracii neprosperujeme tolik, jak bychom mohli. Obrat prostřednictvím státu souseda o část jeho výdělku je totiž pro čím dál víc lidí lákavější než pracovat stejně tvrdě jako on. Proto je víc a víc těch, co „mají nárok“, zatímco těch, co tvoří hodnoty, ubývá.