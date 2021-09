PB k tématu Státní finance

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že TA NEJHLOUPĚJŠÍ HOSPODYNĚ DOBŘE VÍ, ŽE RODINA NEMŮŽE ŽÍT NA DLUH! POLITICI A NOVINÁŘI ZÁPADU TO ALE NEVÍ A TÍM CELÝ NÁŠ KŘESŤANSKÝ ZÁPAD V TICHOSTI LIKVIDUJÍ…!!!

„Naši“ politici a novináři v žoldu ruských KGB a GRU to ovšem „NEVÍ“ z jiného důvodu. Jejich marx-satanské Rusko vede proti křesťanskému Západu celosvětovou hybridní válku (2011-2038) – ve které zahyne 1/3 Lidstva. Proto každé vládní rozhodnutí politických pseudo elit Západu v žoldu ruských KGB nebo GRU je pro jejich národy likvidační.

Naše obrana křesťanské Evropy má 3 fáze:

Překonat psychotronickou negramotnost, tj. naučit se pracovat s kyvadlem a STÁT SE TAK RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍ.

Zbavit se ruských fízlů, nasazeným v nejvyšší politice a ve všech masmédiích Západu.

Změnit dnešní politický a masmediální systém skryté totality a až k nepoznání zfalšovaných voleb, tedy systém, do kterého bez pozvání zevnitř nelze nikdy vstoupit, v otevřené systémy referend, přímé demokracie a odvolatelnosti politiků přímo občany, a to na všech úrovních, tak jak tyto systémy fungují už 800 let ve Švýcarsku a od roku 1911 ve 26 státech USA. Viz naše WWW.CIBULKA.NET + YOU TUBE.