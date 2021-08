Začíná festival ve Varech, Michael Caine si už přijel pro cenu

Držiteli dvou Oscarů Michaelu Caineovi Vary udělí Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Festivalové ocenění obdrží také americký herec, režisér a spisovatel Ethan Hawke, a to při slavnostním zakončení.

Na závěr by měl dorazit ještě herec Johnny Depp, který by se ale rád ve Varech prezentoval především v roli producenta. Cena za přínos české kinematografii pak čeká na režiséra Jana Svěráka.

Čtyři české filmy v soutěži

Soutěžní sekce jsou tradičně dvě: vedle té hlavní také Na východ od Západu, zaměřená na debuty a druhé počiny z této části světa. Obě sekce míchají hrané a dokumentární snímky.

V hlavní soutěži jsou zastoupeny čtyři české tituly: Atlas ptáků (v režii Olma Omerzua), Zpráva o záchraně mrtvého (film Václava Kadrnky), Láska pod kapotou (natočil Miro Remo) a Každá minuta života (od Eriky Hníkové).

Český snímek také má tu čest letošní ročník zahájit – na úvod Vary promítnou drama Zátopek, který o slavném atletovi natočil David Ondříček.

Jiří Bartoška: Seznam hostů ke schválení odevzdávat nebudu

Loni plnohodnotný ročník Vary uspořádat nemohly. I přípravy na letošek probíhaly v nejistotě. „Já bych býval čekal, a teď budu hodně neskromný, že někdo řekne: Děkujeme vám, že se vám v téhle mizérii podařilo udělat takhle velký festival,“ přeje si prezident přehlídky Jiří Bartoška.

Zatím kromě díků slyšel také kritiku, a to za pozvání Johnnyho Deppa. Britská charitativní organizace Solace Women's Aid, která bojuje proti domácímu násilí, odsoudila festivaly ve Varech a San Sebastianu, že chystají poctu pro Deppa. Ten loni loni prohrál soudní spor s bulvárním deníkem The Sun, který ho označil za násilníka v jeho manželství s Amber Heardovou.

„Nemám vůbec potřebu někomu něco vyvětlovat,“ podotýká k této kauze Bartoška. „Když si vezmete jeho bijáky, od Čokolády přes Piráty z Karibiku po Jarmuschovy filmy, je Depp opravdu hvězda všech hvězd. Že se někomu nepovede manželství, to se stává. A že budu muset každý rok posílat někam seznam herců, které chceme pozvat, a někdo bude říkat: tyhle ne, protože tady jsou aktivistky a ty by s tím nikdy nesouhlasily. To ne.“