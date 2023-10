„Držel jsem kliku možná šest hodin.“ Obyvatel kibucu popsal, jak se v domácím krytu se ženou ubránili teroristům

Teroristé vesnici vyrabovali

Při odchodu z domu uviděli vyrabovanou vesnici. „Jednoduše naložili všechno z domů a odvezli si to do Gazy. Sebrali dvě auta, ukradli klíčky a odvezli si automobily. Naložili do toho věci z domů a odvezli to do Gazy,“ popsala Ori Landerová.

Landerovi teď žijí u příbuzných. Nemají nic – oblečení, peníze ani rodinné fotky – ale přežili. Asi sto jejich sousedů nikoliv. Jahav Wiener zachránil manželku a novorozené dítě, když zalehl granát, který jim do ložnice hodili teroristé. Sám zemřel. Vyvražděna byla celá rodina Aviva Kuce.

Jisrael Lander teď dočasně vyměnil svůj zničený domov v jižním Izraeli za jiný kibuc poblíž Tel Avivu. I tam, desítky kilometrů od Pásma Gazy, ale platí, že pocit bezpečí pro Izraelce kdekoliv v zemi byl nadlouho zpochybněn.

Vedle jejich náhradního bydliště stojí vojenská základna, silnici lemují stovky aut narychlo mobilizovaných vojáků. Mezitím se spouští sbírka na obnovu zničeného kibucu Kfar Aza.