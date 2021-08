Kameníci i dobrovolníci opravují stovky hrobů, které na jihu Moravy poničilo červnové tornádo

Poškozené hřbitovní zdi, zničené náhrobky. Tornádo se na jihu Moravy nevyhnulo ani pietním místům. I ta se musí opravit. „Denně nám volá čtyři až pět lidí, pořád se nám hlásí,“ řekl kameník Pavel Seják. V Hruškách bylo podle starostky Jany Filipovičové poničeno zhruba devadesát procent pomníků. „Spadla nám jedna část hřbitovní zdi, byla poškozena také provozní budova,“ dodala.

Poničené byly i hřbitovy v okolních vesnicích. V Moravské Nové Vsi tornádo zasáhlo více než padesát procent hrobů. Některé opravili kameníci, většinu oprav si ale musí lidé zařídit sami. Silný vítr zasáhl také hřbitovní zdi.

Stovky poničených hrobů musí řešit obyvatelé obcí zasažených tornádem. Nový náhrobek stojí deseti tisíce korun.

Opravy si zařizují místní sami, ministerstvo pro místní rozvoj teď se zástupci obcí začíná probírat možné dotace. pic.twitter.com/fEU5YofnzE — Alzbeta Havlova (@Havlova_CT) August 10, 2021

Teď už ale situace na místním hřbitově vypadá podle faráře Mariána Kaliny optimističtěji. „Bylo tady několik kamenických firem, některé z nich těm rodinám hroby poopravovaly i zdarma. Dnes, když se podíváme, jsou dvě třetiny toho hřbitova spravené,“ popsal.

Pomoc dobrovolníků využila Marie Matoušková. Silný vítr a spadlá lípa poničila hrob její rodiny. „Celé to spadlo, ale nerozbilo se to. Chlapci a dvě děvčata to opravili, všechna čest. Strašně jim děkuji, jsem jim vděčná,“ řekla. Díky jejich pomoci ušetřila, nový náhrobek totiž může stát desítky tisíc korun. Peníze na opravu jednotlivých hrobů ale obce dát nemohou.