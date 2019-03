V prvním kole slovenských prezidentských voleb vede Čaputová, druhý je zatím Šefčovič

„Ještě postup do druhého kola neslavím,“ okomentovala Čaputová první průběžné výsledky. „Velmi mile mě to překvapilo, jsem za to vděčná. Po dvou týdnech nebylo jisté, jaká procenta volby přinesou,“ dodala s tím, že ve druhém kole by si za soupeře přála Maroše Šefčoviče.

Kňažko: Vzestup Čaputové vnímám jako symbol

„Posledním faktorem je podle mě její životní příběh, s nímž se mohly ztotožnit zejména ženy, protože je to v podstatě matka-samoživitelka, rozvedená, která pečuje o dvě děti. Neudělala žádný velkolepý projekt, jako třeba stávající prezident Andrej Kiska, že začínal v USA odspodu a postupně se dostal až do byznys výšin a následně budoval i charitativní projekt. Ona neměla takový velký projekt, ale její příběh byl jiný a možná se s ním mohli ztotožnit občané relativně lehce,“ uzavřel politolog.

„To jsou překvapení, která se v politice samozřejmě dějí, zejména pokud jde o takový osobní vztah k některým politikům,“ komentoval ve vysílání ČT24 rychlý vzestup preferencí Čaputové slovenský exministr kultury a bývalý prezidentský kandidát Milan Kňažko.

„Stalo se možná to, že začala mluvit, že začala mluvit konzistentně, souvisle, k věci a říkala to způsobem, který vzbuzuje důvěru, probudila naději. Na druhé straně, nechci se dotknout žádných jiných kandidátů, ale ti nebyli tak přesvědčiví, velmi se od toho odrazila,“ uvedl.

„Navíc to vnímám jako jakýsi symbol, jakýsi symbol země, která by mohla mít takovou tvář, mohla by mít takové zastoupení, mohla by mít tento úsměv, mohla by vzbuzovat takovou naději a mohla by být čitelná, mohla by mít smysl pro spravedlnost a tak dále. Myslím, že toto jsou hlavní důvody, proč Čaputová,“ dodal Kňažko.