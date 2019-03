Kdo doprovodí dámu do druhého kola? Slovákům zbyly dva týdny na rozhodnutí

Čaputová stejně jako její soupeři sází na přímý kontakt. Maroš Šefčovič se snaží posílit na mítincích, které organizuje strana expremiéra a předsedy Smeru Roberta Fica.

Šefčovič ale trvá na tom, že kandiduje jako nezávislý. Slibuje, že ubrání sociální výhody pro rodiny. „Jsem přesvědčený, že to, co Slovensko potřebuje nejvíc, je celospolečenský smír, spojovat lidi a opravdu uklidnit situaci na Slovensku,“ vysvětluje své priority.

Zamíchá Harabin kartami?

Třetí příčku a 12 procent podpory přisuzují průzkumy Štefanu Harabinovi. Někdejší ministr spravedlnosti chce vedle boje proti korupci vrátit Slovensku suverenitu, kterou podle něj v Evropské unii ztrácí. Tvrdí, že západní státy chtějí zaplavit jeho zemi muslimskými migranty.

„Potřebují odbourat hlasovací veto, aby v Berlíně a Paříži rozhodli, že zítra sem do Pezinku přijde sto tisíc, pozítří do Lučence dvě stě tisíc, do Svidníka sto tisíc. O to se tady hraje,“ straší kandidát Slováky počty údajných budoucích imigrantů na Slovensku.

Bývalý ministr za Mečiarovo HZDS Harabin má prý šanci místopředsedu Evropské komise Šefčoviče dohnat. „Štefan Harabin může mít potenciál skrytého voliče. Zároveň má otevřený potenciál v elektorátech dvou koaličních stran, a to je Smer a Slovenská národná strana,“ vysvětluje analytik Slosiarik.

Právě ze souboje těchto dvou mužů podle sociologů vzejde do druhého kola soupeř pro kandidátku, o jejímž postupu nepochybují.