Burger King navzdory slibům dále podniká v Rusku. Západní zboží se na tamní trh dostává i přes třetí země

Západní zboží se do Ruska dostává přes třetí země

Ruský trh opustila třeba také ikona amerického kapitalismu – společnost McDonald's – kterou Rusové nahradili vlastní produkcí pod značkou Chutně a tečka. Ruští majitelé franšíz KFC zase oprášili značku Rostic's, která v zemi vznikla po rozpadu Sovětského svazu. Po odchodu západních firem z Ruska se jednoduše vytvořily obchodní možnosti pro domácí podnikatele.

„Ukončili jsme obnovu ruské ekonomiky. Podařilo se nám zvládnout naprosto bezprecedentní nátlak zvenku – sankční nápor některých vládnoucích elit takzvaného západního bloku,“ tvrdil v září ruský vůdce Vladimir Putin.

Do Ruska si západní zboží nachází cestu i přes třetí země, třeba přes Arménii nebo Kazachstán. V zemi je tak k dostání třeba Coca-Cola, i když její výrobce se ze země stáhnul.

„Většinou to zboží odebere nějaká typicky turecká firma a následně to nějakým způsobem putuje do Ruska. Není to porušení sankcí. Porušení sankcí se týká věcí, které jsou použitelné pro vojenský průmysl – nějaké čipy, elektronika,“ dodal komentátor Soukup.

Kyjev vyzývá k dalším sankcím

Ukrajina už některé západní společnosti, které pokračují s podnikáním v Rusku, zapsala na seznam sponzorů války. V zemi například nadále působí firma PepsiCo, která svou klasickou produkci prodává pod ruskou značkou. Od začátku ruské plnohodnotné invaze se tržby této společnosti v Rusku ještě zvýšily a na pultech se dokonce objevila nová limonáda pod názvem Russian Gift, tedy ruský dárek.

Ukrajinci tlačí na další sankce. „Musíme neustále podnikat nové kroky v oblasti obrany a diplomacie, politiky a integrace, ekonomiky a sankcí,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Nezbytnost v pořadí dvanáctého balíčku sankcí Zelenskyj zdůraznil na zasedání unijních ministrů zahraničí. Podobně jako se na pulty ruských obchodů dostávají západní potraviny se do Ruska pašují klíčové komponenty na výrobu zbraní používaných proti Ukrajincům.