Tanky z Česka čekají na začátek ukrajinské protiofenzivy

Předchozí posádku zlikvidoval zásah protitankovou střelou. Samotný tank tehdy před explozí ochránil reaktivní pancíř, přesto musel na několik měsíců do opravny. Mechanici vyměnili hlaveň, použili náhradní díly z polských strojů, dodali francouzskou elektroniku i jednoduché odminovací zařízení.

Ofenzivu vyčkává i posádka Českem darovaného tanku T-72. Je to jeden ze zhruba čtyř desítek strojů, jež Česko loni v březnu darovalo na obranu Ukrajiny. Některé už zničil nepřítel, jiné stále slouží. Přesné počty úřady nezveřejňují.

Vojáci se snaží z náznaků velitelů odhadnout cíl – hlaveň stroje, který ukrývají před nepřítelem pod korunami stromů, symbolicky natočili směrem na okupovaný Melitopol. „(Rusové) měli více než rok na to, aby to tam celé zaminovali. Při plánování našich akcí jsme s tím počítali. Bohužel počasí to teď trochu změnilo,“ říká Andrij, který velí tankovému uskupení.

Pokud Kyjev na tomto úseku fronty zavelí k protiofenzivě, její součástí bude podle vyjádření 128. brigády minimálně desítka strojů T-72 s českou stopou.