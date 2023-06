Švýcarský parlament odmítl nepřímý vývoz zbraní na Ukrajinu. O dalších možnostech bude jednat

Většina poslanců švýcarské Národní rady hlasovala proti návrhu, který vypracoval bezpečnostní výbor. Takzvaný „lex Ukrajina“ předpokládal, že by jiné státy mohly Ukrajině dodávat zbrojní materiál švýcarské provenience.

Švýcarsko dosud s odkazem na svou neutralitu odmítá vývoz svého zbrojního materiálu na Ukrajinu a smluvně to zakazuje i svým obchodním partnerům. Například neumožňuje ani to, aby byla Ukrajině předána munice, kterou Bern před léty prodal Německu.

Zastánci schválení výjimky v případě Ukrajiny argumentují tím, že by Švýcarsko mělo Ukrajinu silněji podpořit, a přispět tak k evropské bezpečnosti. Odpůrci, mezi nimi větší ze dvou zelených stran zastoupených v parlamentu (GRÜNE Schweiz) a konzervativní Švýcarská lidová strana (SVP), se obávají porušení neutrality a silného příklonu k NATO.

Další návrhy

Čtvrtečním hlasováním ještě neskončila diskuse o zásadní změně zákona o vojenském materiálu. Parlamentní bezpečnostní výbor se mimo jiné zaobírá myšlenkou povolit dodávky zbraní a munice v případě, že Rada bezpečnosti OSN nebo dvě třetiny Valného shromáždění OSN konstatují, že daná země je obětí útočné války odporující mezinárodnímu právu.

Ještě jiný návrh na změnu zákona o vojenském materiálu zase předpokládá, že by zákaz reexportu platil pouze po dobu pěti let od nákupu švýcarských zbraní. Materiál by ale směla použít jen země, která se brání, a nesměl by skončit v konfliktech, v nichž jsou vážně porušována lidská práva nebo v nichž existuje riziko, že dané zbraně budou použity proti civilistům.