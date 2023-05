Ukrajina chce protiofenzivou osvobodit okupovaná území, její detaily tají

Cílem operace by mělo být osvobodit kompletní ukrajinské území – včetně Donbasu i Krymu. Otazníky ale visí nad tím, kterým směrem Kyjev svou akci spustí.

„Rusko pocítí, až přijde protiofenziva,“ varoval Zelenskyj. Měla začít na jaře, odložila se ale kvůli lepší přípravě. Teď představitelé země údajně čekají jen na nejvhodnější okamžik. Kyjev nechce promarnit to, co nazývá historickou příležitostí.

Politický geograf: Ukrajinci budou chtít prolomit frontovou linii

Politický geograf Jan Kofroň podotýká, že by nedávalo smysl, kdyby Ukrajina oznámila přesné datum protiofenzivy. „Jestli je to promyšlená strategie a dopředu vědí, kdy ten útok podniknou, nebo jen snaha čeřit vodu, přitom okamžik útoku se rozhodne až v průběhu příštích týdnů, je těžké říct.“

Prvním cílem bude podle Kofroně dospět k průlomu ruské obranné linie. „Pokud se toto podaří, bude možné uvažovat o tom, že se Rusům začne rozkládat fronta a bude možné mluvit o nějakých větších teritoriálních ziscích. Pokud by se takové ofenzivy povedly dvě nebo tři, mohlo by to znamenat, že většina toho nyní okupovaného území se stane zpátky územím Ukrajiny,“ vysvětlil.

Zatím je podle něj ale příliš brzy předjímat, jak ukrajinský pokus o výpad dopadne. „Může se stát, že úspěch ofenzivy bude jenom částečný, a pak se budeme bavit spíše o dílčích úpravách frontové linie,“ dodává.