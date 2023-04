Stíhačky F-16 jako horký brambor. Dodávkami by Ukrajina prolomila další psychologickou hranici pomoci

Dlouho trvalo, než se podařilo prolomit bariéru pochybností a obav na Západě, než spojenci začali dodávat na Ukrajinu západní tanky. Tak jako předtím dalekonosná děla byly těžké obrněnce počátkem roku horkým bramborem. Teď se jím staly západní stíhačky.

Třeba nejvýznamnější dodavatel zbrojní pomoci, Spojené státy, tvrdí, že Ukrajina potřebuje jiné zbraně než stíhačky F-16. Na brzké dodávky to z USA to proto zatím nevypadá. Ale stíhací letouny na Ukrajinu i tak míří. Slovensko počátkem týdne oznámilo, že Ukrajině předalo všech svých třináct strojů MiG-29, jak to před časem slíbil premiér Eduard Heger. MiGy-29 předává Kyjevu kromě Slovenska také Polsko, a to až třicet kusů.

Západ argumentuje obavami z eskalace

MiGy-29 jsou ve službě o čtyři roky méně než stíhačky F-16. Ukrajina ale touží právě po víceúčelových letounech americké výroby. Poněkolikáté se tak opakuje stejná situace - Kyjev žádá o moderní zbraně, Západ se obává eskalace konfliktu, Kyjev poukazuje na to, že ruská agrese je už dávno v plné síle.

„Pro obranu naší nezávislosti potřebujeme letectvo. A nemusíme se ohlížet na to, jak Rusko na letadla v naší zemi zareaguje. Neměli bychom se znepokojovat tím, o jaká písmena (v názvu letadel) tu jde,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Nejde přitom jen o historicky osvědčený letoun. Dodávky strojů F-16 by pomohly prolomit novou psychologickou hranici a otevřít cestu dalším účinným zbraním. Zvláště střel dlouhého doletu, o které Ukrajina, prozatím marně, žádá už rok. Právě letadla F-16 by mohla sloužit jako nosiče takových raket.