Letiště „Přístav Polsko“ propojí i silniční a železniční dopravu


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Polská vláda učinila další krok k výstavbě nejmodernějšího letiště v Evropě. Projekt nově dostal název Přístav Polsko – kromě letecké dopravy má totiž propojit i tu silniční a železniční. Letiště by mělo ročně odbavit přes 32 milionů cestujících, se spuštěním se počítá na rok 2032. Na vznik letiště reaguje rozšiřováním své letky i tamní letecký dopravce LOT. Od společnosti Airbus letos objednal již čtyřicet nových strojů, usiloval také o nákup českých aerolinek Smartwings. Ty však nakonec upřednostnily nabídku z turecké strany.

