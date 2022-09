Lidé v Rusku začínají být kvůli mobilizaci neklidní, říká historik Kelin

„Dá se čekat, že na frontu půjde z každé rodiny někdo,“ podotkl Kelin a dodal, že v případě protestů se lidé v Rusku už mnohokrát zklamali. „Vycházeli do ulic a se vším Vladimir Putin předem počítal. Bohužel, takzvaný demokratický Západ mu dal hodně peněz a hodně času. Minimálně dvacet let na to, aby si vybudoval tenhle zrůdný totalitární aparát,“ dodal historik s tím, že evropské věznice navíc podle Kelina vypadají oproti tomu, co je v Rusku, jako rekreační zařízení.

Putin navíc disponuje Rosgvardiou, národní gardou, která slouží jako jeho osobní armáda. „To jsou strašné síly. Putin se připravoval třeba i na vojenský puč, takže tam má čtyři sta až pět set tisíc lidí, kteří by byli schopni to prostě převálcovat,“ podotkl a zmínil, že ruský prezident vychází celý život z kriminálního prostředí, byl důstojníkem KGB a počítá se všemi eventualitami. „Je na to dokonale připravený,“ dodal.

Kelin zmínil, že Rusko je více než kontinent a je složité cokoliv odhadnout. „Je tak roztříštěné, že dělat exaktní odhady je velice riskantní, a i když dojde k výměně Putina, tak pořád mu Západ dal dvacet let času a miliardy na to, aby vybudoval šíleně zkorumpovaný systém,“ dodal s tím, že i v případě demokratických voleb by v zemi zůstal státní aparát. „Ten je vydíratelný, všichni o sobě hodně vědí,“ podotkl.