Pojistné platí stát za uprchlíky 150 dní po získání víza, potom mají nahlašovací povinnost

Všeobecná zdravotní pojišťovna zaregistrovala od začátku války na Ukrajině skoro 350 tisíc uprchlíků, 123 tisíc z nich jsou děti. Asi 52 tisíc uprchlíků již pracuje, jejich pojistné tak hradí zaměstnavatel. Zhruba 44 tisíc Ukrajinců je pojištěno také u dalších zdravotních pojišťoven.

Zdravotní péče o uprchlíky z Ukrajiny tak VZP stála do konce června asi 593,9 milionu korun. Čerpalo ji 104 600 lidí, většina za méně než pět tisíc korun. Více než milion stála u šestnácti z nich, zaznělo na tiskové konferenci po jednání správní rady pojišťovny.

Částka může být ještě vyšší i za již ukončené měsíce. „Může být, že část té péče ještě není zdravotnickými zařízeními zaevidována a přihlášena k úhradě,“ řekl předseda správní rady VZP a poslanec Tom Philipp (KDU-ČSL).

Philipp dodal, že péče čerpaná válečnými utečenci z Ukrajiny zatím stála méně peněz, než pojišťovna předpokládala. Na konci června VZP odhadovala částku 3,9 miliardy korun, na pojistném od státu odhadovala zisk asi čtyři miliardy.

Lhůta 150 dní, poté povinnost kontaktovat pojišťovnu

Po uplynutí lhůty 150 dní vzniká uprchlíkům povinnost kontaktovat pojišťovnu a nahlásit, kdo za ně pojistné dál platí. Výjimku tvoří studenti, lidé nad pětašedesát let a matky s dítětem do sedmi let nebo více dětmi do patnácti let.

Výjimku má u VZP do konce srpna zhruba 123 tisíc lidí, pojišťovnu kontaktovalo osmatřicet procent z nich. Ti, kteří přestanou dál spadat do kategorie státních pojištěnců, tedy i studenti a lidé zůstávající doma s dětmi, musí platit měsíční pojistné 2187 korun.