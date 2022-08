Stát se připravuje na zimu a plní zásobníky. S kapacitami bychom vydrželi do srpna, řekl Stanjura

Ministerstvo průmyslu a obchodu by tak zápornou cenu mohlo dorovnat. „Před topnou sezonou jsme se snažili co nejvíce pomoci s tvorbou zásob plynu. Proto jsme zavedli pravidlo 'use it or lose it' s úmyslem zabránit blokování kapacit pro uskladnění plynu. Teď se ukazuje, že šlo o správný krok, který může posílit českou energetickou bezpečnost,“ podotýká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

„Od doby, kdy začala válka, jsme naléhali na to, aby se silně zamotivovali obchodníci k tomu, aby si zásoby připravili. Aby obchodník nakupoval dříve, chce logicky nějakou státní záruku,“ dodává také bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).