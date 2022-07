Pokud se Západ skloní před Putinem, budou bomby padat i na Varšavu, Berlín či Paříž, varuje historik Zubov

„V první fázi se snaží o vyvolání rozkolu omezováním přístupu k energetickým zdrojům, ale i určitým oblastem průmyslových dodávek,“ upřesňuje historik. „A k tomu navíc ještě devět milionů ukrajinských válečných utečenců, kteří odchází na Západ. To všechno samozřejmě Putin využívá jako určitou možnost pro vyvolávání a podněcování nespokojenosti.“

Putin už na světě nemá téměř žádné partnery kromě Číny a Íránu a doufá jedině v to, že se mu podaří zasít rozkol mezi západní země, míní Zubov.

Zubov: Putina je mi líto, propásl svou šanci

Pokud jde o ruského diktátora Putina, Zubov podotýká, že mu ho je upřímně líto. „Dostal obdivuhodnou šanci pokračovat a prohloubit reformy, které započali Michail Gorbačov a Boris Jelcin. A bylo co reformovat, bylo co dělat. A v prvním jeho volebním období, kdy jeho premiérem byl Michail Kasjanov, to bylo velmi dynamické období, nadějné. Rusko v té době dokonce zvažovalo přiblížit se k NATO, zrušit víza ve vztahu k zemím Evropské unie.“

Putin si ale podle něj vybral cestu diktatur, totalit, bohatství pro sebe a pro své blízké. „Měl možnost stát se skutečně velkým vládcem Ruska, kterému se podařilo definitivně vyvést Rusko z totalitní komunistické minulosti. Ale místo toho se rozhodl zavést Rusko do ještě agresivnějšího a totalitnějšího režimu, je mi ho velmi líto. Ztratil svoji šanci,“ konstatoval ruský historik.

