Lukašenko mluví o „křižácích z NATO“, přímému zapojení do války se podle expertů chce vyhnout

Ruská základna pořádající jedno armádní cvičení za druhým

Bělorusko jako nejbližší spojenec Moskvy se přímo nezapojilo do ruské války proti Ukrajině, ale poskytlo k agresi své základny, a tak je pokládáno za účastníka války. Západ na Minsk kvůli tomu uvalil další sankce.

Rusko pokračuje v odpalování střel na Ukrajinu z Běloruska, na jehož území jsou rozmístěny ruské raketové systémy. Také ruská letadla odpalují rakety z běloruského vzdušného prostoru a Rusko využívá běloruské ranveje k umístění svých vojenských letadel, shrnuje současnou situaci ukrajinské médium New Voice of Ukraine (Novoje Vremja).

Kromě toho Bělorusko pokračuje v masivních vojenských cvičeních a udržuje ukrajinské jednotky v pohotovosti blízko její severní hranice, daleko od bojů na východě země, dodává The Kyiv Independent s narážkou na právě probíhající běloruské armádní cvičení v příhraniční Homelské oblasti.

Minsk vyhlásil letošní rok „rokem bojového tréninku“ a od jeho začátku provádí jedno vojenské cvičení za druhým. Už od začátku války se proto mluví o jeho možném přímém zapojení do bojů v sousední zemi a tyto spekulace nyní opět sílí.

Zatažení do války se Lukašenkovi nehodí

Lukašenko pokračuje v posilování propagandy, aby měl čím zdůvodnit případný přímý vstup Běloruska do války, uvádí The Kyiv Independent. Také ukrajinští představitelé v minulých dnech uváděli, že Moskva připravuje provokace, aby Minsk do bojů vtáhla, dodává New Voice of Ukraine.

Takový krok je ale velmi nepopulární mezi Bělorusy. Průzkum společnosti Chatham House ukazuje, že nyní jen čtyři procenta z nich podporují přímý vstup do války na straně Ruska. Podle dalšího šetření, z kterého cituje The Kyiv Independent, se více než polovina Bělorusů zatažení země do války obává.

Běloruský analytik Arťom Šrajbman proto považuje přímé zapojení země do bojů za nepravděpodobné, neboť by to podle něj vedlo k vlně dezercí a protestům. Další běloruský analytik a historik Valerij Kabarlevič řekl stanici Current Time, že k oficiálnímu vstupu Minsku do války je třeba Lukašenkova politická vůle k takovému kroku, a diktátor se zatím snaží ruskému tlaku odolávat.

Také americký Institut pro výzkum války (ISW) se domnívá, že Lukašenko nebude chtít riskovat negativní důsledky případného vstupu do války na domácí scéně, a podle ukrajinské vojenské rozvědky je běloruská armáda nyní neschopná provést ofenzivu na vlastní pěst, dodává The Kyiv Independent.

Zástupce šéfa ukrajinského armádního generálního štábu Oleksij Gromov už v červnu uvedl, že větší obavy než případná běloruská invaze proto vzbuzuje možné předání běloruského letiště Zjabrauka v příhraniční Homelské oblasti Rusku, k čemuž opravdu došlo a od té doby se tam hromadí ruská technika. Gromov také varoval před předáním běloruského armádního vybavení takzvaným ruským proxies, tedy silám napojeným na ruskou armádu.