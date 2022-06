Novinář Muratov vydražil Nobelovu medaili, rekordní sumu pošle dětským uprchlíkům z Ukrajiny

Novaja gazeta přerušila činnost

Pro opoziční list Novaja gazeta pracovala i uznávaná novinářka Anna Politkovská zavražděná v Moskvě v roce 2006. List si vydobyl uznání investigativní žurnalistikou, která v minulosti stála život několik jejích novinářů, kromě Politkovské například také redaktora Igora Domnikova.

Novaja gazeta musela pozastavit své vycházení v papírové podobě i na internetu, a to až do „ukončení speciální operace na území Ukrajiny“, jak Rusko oficiálně nazývá invazi, kterou v rámci své dlouholeté agresi vůči sousední zemi zahájilo před téměř čtyřmi měsíci.

Muratova na začátku dubna napadl neznámý pachatel, který novináře polil olejovitou barvou s acetonem a údajně přitom křičel: „Muratove, to máš za naše chlapce!“, čímž myslel ruské vojenské jednotky. Podle Washingtonu za útokem stála ruská tajná služba, uvedly s odkazem na své zdroje deníky The Washington Post a The New York Times.