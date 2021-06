Novinář nemá být terapeutem. U některých rozhovorů s oběťmi závažných činů to ale jinak moc nejde

přehrát video Newsroom ČT24: Kauza Feri a přístup novinářů Zdroj: ČT24

Dvěma reportérům z Deníku N a Alarmu popsalo podrobnosti toho, čeho se týkají obvinění vůči Ferimu, několik mladých dívek. Do té doby o tom mnohdy nikomu neřekly. Novináři tak byli první, kdo viděli jejich emoce a reakce na nepříjemné otázky. Není to přitom první ani poslední případ, který redaktory staví do takové pozice. „Novinářům se nedoporučuje pokoušet se hrát terapeutickou roli, jejich úloha je trochu jiná, i když také může pomoct. Pokud nemají terapeutický trénink, tak je velmi těžké vědět, co si s těmi hutnými negativními emocemi a informacemi vlastně počít, jak je zpracovat a jak reagovat,“ říká socioložka médií Johana Kotišová.

Balanc mezi průmyslovou kamerou a terapeutickou činností V reálném světě to ale často jde jen s obtížemi. „Rozhodně bychom neměli být terapeuty, ale zároveň bychom neměli být průmyslovými kamerami. Takže hledáme nějaký balanc mezi průmyslovou kamerou, věrným záznamem a terapeutickou činností, která nám nepřísluší,“ potvrzuje dokumentaristka Šárka Maixnerová, režisérka série Infiltrace. Pokud natáčí dokument, kameru klidně zastaví a danému člověku pomůže. Pokud ale pracuje na investigaci, tak podle svých slov „uhnout nemůže“. O komplikované situaci pro novináře mluví redaktorka Seznam Zpráv Šárka Kabátová. „Cítí empatii k člověku, ale musí myslet na to, že musí dodržovat nějaké zásady novinářské práce a držet si odstup. Nicméně to ne vždy jde na 100 procent a pak člověk musí hledat tu hranu. A to je vyšší dívčí,“ doplňuje Kabátová, která například natočila dokument o přeměně dívky v chlapce a kromě tématu sexuálního zneužívání se věnuje například problematice samoživitelek. Nejde ale pouze o respondenty, silné příběhy působí také na city a emoce novinářů. I oni tak musí umět tyto situace zvládat. Obvykle s tím nemá problém redaktorka slovenského deníku SME Zuzana Kovačič Hanzelová. Jinak to ale bylo ve chvíli, kdy zpracovávala případ zneužívání třináctileté dívky na táboře. „Chvíli mi trvalo zpracovat výpovědi a měla jsem stavy, že jsem přemýšlela, jestli nevyhledat pomoc psychologa. Třeba jsem se za bílého dne lekla na ulici, když za mnou začal běžet nějaký muž,“ přiznává.