Česká CNN vyměnila vedení, novináře i obsah. Promarněná příležitost, komentují to lidé z oboru

Markéta Dobiášová a Pavel Štrunc byli dva ze čtyř moderátorů, kteří od května diváky pravidelně prováděli Hlavními zprávami. Od začátku září už to neplatí. Pavel Štrunc se z obrazovky stěhuje do šéfredaktorské pozice, Markéta Dobiášová, moderátorka a vedoucí investigativního týmu, z televize odchází úplně.

„Bylo to odůvodněno tím, že nové vedení chce pracovat hlavně s lidmi, kteří jsou už ve stávajícím týmu, nechce přijímat nové lidi a pochopil jsem, že nezapadám do nové vize a koncepce,“ dodává Rozsypal, který v nové situaci o pozici v české CNN už neměl zájem.

Dobiášová není jediná, kdo odchází. Zpravodajský kanál opouští také šéfredaktorky Eliška Čeřovská a Petra Benešová nebo hlavní editorka Andrea Trojková. Další odešli dřív, než stihli nastoupit. To je případ dlouholetého moderátora Českého Rozhlasu Plus Michaela Rozsypala.

Jiné bude i samotné zpravodajství, ubude investigativních reportáží, přibude těch spotřebitelských. Ani to není podle Potůčka ideální. „Já tady vidím starý model, kdy štáby jezdí pro témata, natáčí je dopředu, pak se to všechno shrne v newsroomu a připraví se zpravodajská relace. Ale takhle v době internetu zpravodajská televize nefunguje. Tak fungovala CNN v době svého vzniku v 80. letech,“ míní.

„Už jenom koupit licenci, to bylo v desítkách milionů korun, postavit newsroom, o kterém tvrdí, že je nejmodernější ve střední Evropě, to jsou další desítky milionů. A potom, co teď udělali, to jsou naprosto vyhozené peníze,“ domnívá se Etzler.

