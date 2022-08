Proticovidová opatření byla podle Válka brutální a nepomáhala. Byla extrémně účinná, oponuje Kubek

Podle Kubka jsou také otázkou opatření při zhoršení situace. „Protože všichni lidé nejsou tak zodpovědní,“ podotkl. Uvedl také, že ve chvíli, kdy to bude nutné, nemá ministr zdravotnictví váhat nařídit nošení roušek a respirátorů. „Protože to opatření je stále velmi účinné,“ řekl.

„Je to smrtelná choroba a naučili jme se s ní žít, protože víme, jaká je prevence a co máme udělat, abychom měli pokud možno co nejméně vážný průběh – nechat se očkovat. Víme, jak se chránit osobně – pomocí roušky nebo respirátoru. Víme, jak včas diagnostikovat nemocné – PCR nebo antigenním testem. A víme, jak pacienty efektivně léčit – máme standardizované protokoly, prakticky celosvětově shodné, a antivirotika“ řekl Válek.

Jednání s pojišťovnami o testu zdarma

Lidé mohou chodit na druhou posilující dávku od 18. července. Zatím tuto možnost využilo bezmála 96 tisíc osob – většinou nad šedesát let. Přeočkování už dříve lékaři doporučili i lidem se sníženou imunitou. Podle české vakcinologické společnosti by přeočkování neměli dlouho odkládat lidé z rizikových skupin. Týká se to právě lidí starších šedesáti let či klientů a personálu v sociální péči. Od pondělka je možné se k druhé posilující dávce zaregistrovat.

Válek na pondělní tiskové konferenci mluvil také o tom, že od podzimu by lidé mohli mít bez žádanky od lékaře jeden antigenní test na covid zdarma. V ČT dodal, že s pojišťovnami ladí detaily. Předpokládá, že dohoda bude hotová během čtrnácti dnů.