Epidemie zasahuje do adventních trhů. Některá města ruší doprovodný program

České Budějovice se rozhodly zrušit dvě akce, které vždy přilákají nejvíce návštěvníků. Lidé se nedočkají mikulášského příletu anděla, rozsvícení vánočního stromku tentokrát proběhne bez doprovodného programu.

„Slavnostní nasvícení stromu bude. Ovšem nebude žádný doprovodný program. Spíše se bude jednat o spontánní akci,“ přiblížila mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová. Hlavní příčinou je podle ní epidemická situace. Zda bude kvůli koronaviru nutné rušit i další program, zatím odhadnout nedokáže.

Plány mění Šumperk, Olomouc i Jindřichův Hradec

Oslavy adventu omezují i další města. Například v Jindřichově Hradci neproběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V Olomouckém kraji omezení nebo rušení adventních oslav oznámila tři města – radnice tak reagují na epidemickou situaci, která je tam nejvážnější z celé republiky.

Na trzích v Olomouci bude zrušen veškerý kulturní program. Město a organizátoři se zároveň dohodli na drobnějších opatřeních. Například na tom, že mezi stolky, u kterých se lidé občerstvují, budou větší rozestupy. Na náměstí také zůstává pódium. Místo kapel na něm ale bude velkoplošná obrazovka, ze které budou organizátoři mimo jiné vyzývat k dodržování platných opatření.

K podobnému kroku jako v Olomouci se už před několika dny rozhodli v Konici na Prostějovsku, kde rovněž zrušili akce plánované před Vánoci a kulturní program přesouvají na jarní měsíce. Ve čtvrtek o trzích jednali také radní v Šumperku. Pod tíhou epidemické situace je zrušili.

Druhé trhy s covidem

Zda adventní trhy vydrží až do konce, se obávají organizátoři ve městech po celém Česku. Nejistá adventní sezona netěší také firmy, které pro města trhy pořádají. Situaci navíc zažívají už podruhé. Například v Českých Budějovicích loni všem stánkařům organizátoři vrátili zálohu. Někteří si ji mohli přesunout do letošního roku. I proto většina prodejců téměř neprodělala.

V případě, že by se v průběhu adventu objevila nová hygienická nařízení, jsou prý organizátoři schopni se jim přizpůsobit. „V tuto chvíli se snažíme zorientovat, jak vše správně nastavit. My jsme povinni v rámci smlouvy o záboru náměstí umožnit všem pěším volný průchod. Pokud bychom měli zavádět kontroly, tak je to v přímém rozporu s tímto závazkem. Jsme v intenzivním kontaktu s hygieniky a budeme to řešit,“ řekla pořadatelka českobudějovických trhů Lenka Střítecká.

Vstup na trhy by podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové měli mít jen očkovaní nebo lidé, kteří nejméně před půl rokem prodělali covid. Návštěvníci mají také dodržovat rozestupy. Doporučené jsou roušky a respirátory.