Pandemie ve světě: USA po roce a půl otvírají hranice pro cestující z Evropy, Rakousko zpřísňuje

Cestovatelé do Spojených států se budou muset před nasednutím do letadla prokázat oficiálním očkovacím průkazem, aerolinky by je přitom neměly pustit na palubu, pokud od jejich druhé dávky uplynuly méně než dva týdny. K tomu bude ještě potřeba negativní test na koronavirus, který v čase odletu nesmí být starší než 72 hodin. Pro osoby, které mají z požadavku na očkování výjimku, nesmí být starší než 24 hodin.

Některé evropské země naopak v reakci na stoupající počty nákaz koronavirem opatření zpřísní. V Rakousku už nebude pro vstup do restaurací, kaváren, kadeřnictví nebo na kulturní a sportovní akce stačit negativní test na koronavirus, nově bude potřeba doklad o vakcinaci nebo prodělání nemoci. Stejná pravidla budou platit pro hotely nebo lyžařské vleky. Zpřísněná opatření budou podle představitelů rakouské vlády v platnosti nejméně do Vánoc.

Neočkovaní lidé budou mít omezený vstup do interiérů restaurací a hospod a na kulturní a sportovní akce také v německém Sasku. Francie v reakci na zhoršení epidemické situace znovu zavádí povinné nošení roušek pro děti ve školách.