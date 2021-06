Do obchodů, služeb a za kulturou smí víc lidí. V klubech zazní živá hudba, stále bez tance

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) by opatření nastavená k sobotě měla zůstat v platnosti delší dobu, při zhoršení epidemie by chtěl reagovat jejich zpřísněním v zasažených regionech.

Přírůstek

V pátek přibylo 138 potvrzených případů covidu-19. Je to nejvyšší nárůst v tomto týdnu. Zároveň je to přibližně stejně jako minulý pátek. Na 100 tisíc obyvatel připadá za uplynulých sedm dní zhruba šest nakažených. Pod desítkou se incidence drží deset dní v řadě. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích je s koronavirem 72 pacientů.

Ministerstvo také nepatrně upravilo počty nově nakažených za předchozí dny. Ve čtvrtek jich bylo 97, ve středu 108. Od pondělí do čtvrtka nárůsty klesaly, v pátek se trend otočil. Celkem odhalily laboratoře v tomto týdnu dosud 573 nakažených. Za prvních pět dní minulého týdne jich bylo více než 800.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se mírně snížilo z pátečních 0,76 na 0,75.