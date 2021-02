Polsko čelí třetí vlně koronaviru, masivně očkuje a mění podmínky na hranicích

Přestože se situace v Polsku nápadně zhoršuje, země má v současné době stále více než polovinu volných lůžek pro covidové pacienty a také polovinu volných ventilátorů pro těžké případy. Hospitalizovaných je přes 13,5 tisíce, 1300 pacientů je napojeno na plicní ventilaci.

„Ministerstvo zdravotnicví mluví o tom, že situace není dobrá, že se začíná zhoršovat a to poměrně rychle. Má ale volné kapacity, proto možná vláda váhá se zavedením nových opatření či opětovných zpřísněním opatření,“ komentuje situaci v zemi zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé.

Očkování

Polsko k úternímu ránu hlásí 2,7 milionu podaných dávek, přičemž druhou dávku dostalo už 630 tisíc lidí. V porovnání s ostatními státy na tom Polsko není špatně. Vláda dlouhodobě kritizuje Evropskou komisi, že nedokázala dotlačit farmaceutické firmy k tomu, aby dodávaly slíbená množství vakcín. Vláda tvrdí, že kdyby tomu tak bylo, očkovaných by mohlo být výrazně více. Dál ale platí plán, že by do konce března měly obě dávky dostat celé tři miliony lidí.

První byli očkováni zdravotníci, nyní probíhá masové očkování učitelů ve školkách, jeslích a prvních ročnících základních škol. Ti dostávají vakcínu AstraZeneca, která je doporučená pro lidi do 65 let.