Dá se předpokládat zhoršení, řekl o pandemii v Praze Prymula. Hrozí roušky ve třídách

Praha se v současnosti podílí na celorepublikovém nárůstu počtu infikovaných asi čtvrtinou a nic nenasvědčuje tomu, že by se situace mohla významně změnit – pražské i celorepublikové počty se každý den pohybují v rozsahu, který by byl před měsícem nebo dvěma nepředstavitelný. Opatření, od kterých si hygienici slibují zpomalení šíření nákazy, začnou však platit až od příští středy.

To, že tentokrát uplyne od vyhlášení opatření do jeho účinnosti téměř celý týden, přisuzuje tomu, že hygienici, zejména vedoucí městské stanice Zdeňka Jágrová, mají podrobné údaje, kterými se mohou řídit. „Zcela důvěřuji tomu, že paní doktorka Jágrová ví, co dělá. Dokáže si spočítat, kolik dní ještě máme na to, abychom něco nepropásli,“ uvedl Šimral.

Podle vládního zmocněnce pro výzkum ve zdravotnictví a člena vládní rady pro zdravotní rizika Romana Prymuly je pětidenní lhůta výsledkem vyjednávání. „Docházelo k dohodám a jednáním s ministerstvem školství. Je to na základě konsensu se všemi zúčastněnými, aby systém bylo možno nastartovat, aby nebyl problém s rouškami,“ uvedl.

Prymula připustil, že očekává, že se bude situace dále zhoršovat – i proto, že se podle něj ještě v číslech neprojevil návrat dětí do škol, což by se mohlo změnit v příštím týdnu. „Pokud se situace bude zhoršovat, a dá se předpokládat, že ano (…), celý systém by se utužoval. Dá se předpokládat, že by bylo nařízení roušek pro žáky i ve třídě,“ avizoval.

Zavřít na noc bary je radikální, ale logický krok, míní radní

Opatření, která začnou v Praze platit, se týkají jednak roušek – ty budou povinné v obchodech a také ve školách mimo třídy – ale také nočních klubů či barů. Od středy budou muset o půlnoci zavírat. Vít Šimral připustil, že jde o „logický krok“ vzhledem k tomu, že se právě v barech nemoc covid-19 často šíří, ale zároveň jej označil i za „radikální krok“. Upozornil, že již nyní jsou dopady pandemie nedozírné.

„Jen na území Prahy se budou počítat – podle toho, jaký model zvolíte – od desítek do stovek miliard korun. Nejvíce zasažené budou sektory, které jsou nejvíce navázané na turismus,“ upozornil.

Roman Prymula, který z pozice náměstka pro zdravotní péči hrál klíčovou roli během jarní fáze pandemie, dal najevo, že považuje nynější prudký růst počtu infikovaných za důsledek toho, že uvolnění původních restrikcí bylo příliš rozsáhlé. „Nebyla tady dodržována naprosto elemantární pravidla, opatření se rozvolnila do podoby, kdy přestala mít jakýkoli efekt na virus. Epidemiologie funguje,“ konstatoval.