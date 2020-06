Peking zavřel kvůli novému ohnisku obří trh. Procházely tam statisíce lidí, hlásí zpravodajka ČT

„Chodí tam ale nakupovat také obyčejní Číňané, mnozí tam cestují ráno hromadnou dopravou, tím pádem je ještě vyšší riziko přenosu. Je to i velká dopravní křižovatka, pohybuje se tam ohromné množství lidí, odhaduje se, že to bude několik set tisíc lidí denně,“ dodala zpravodajka ČT.

Uzavřené je tržiště i dvacítka rezidenčních komplexů

Peking v sobotu tržiště uzavřel společně s jedenácti obytnými komplexy v jeho okolí. V pondělí bylo do karantény umístěno dalších deset rezidenčních komplexů a město zároveň zpřísnilo opatření. Okolí tržiště hlídají polovojenské jednotky.

Čínská vláda zároveň vyzvala obyvatele dalších provincií, aby do hlavního města nejezdili. „Úřady potvrdily, že minimálně ve třech provinciích se objevily případy lidí, kteří onemocněli a pohybovali se právě na tomto tržišti,“ doplnila Šámalová.

Losos je v podezření zřejmě nevinně

„Čínské úřady tvrdí, že koronavirus byl objeven mimo jiné na deskách či prkénkách, kde se porcuje dovezený losos z Evropy. Kvůli tomu už bylo staženo ze všech obchodů v Pekingu veškeré maso lososů a Čína dokonce pozastavila nákup a dovoz ze zahraničí,“ popsala zpravodajka ČT.

Světová zdravotnická organizace (WHO) však uvedla, že to není hlavní teorie, kterou se zabývá. Také podle čínských epidemiologů je velice nepravděpodobné, že by zdrojem nákazy bylo právě maso lososů nebo obecně živá ryba.

„Pracují se dvěma variantami. Jedna je, že maso kontaminoval někdo při manipulaci a tím, že bylo zmražené, dokázal virius přežít delší dobu. Druhá možnost, která je daleko pravděpodobnější, je, že došlo ke kontaminaci prostředí přímo na tržišti, že tam někdo kýchnul nebo zakašlal a tak se tam koronavirus dostal,“ uzavřela Šámalová.