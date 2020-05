Stát opatřeními žádnou škodu nezpůsobil, podnikatelé musí mít vatu na přežití, říká Benešová

Vláda jako opatření proti koronaviru mimo jiné nařídila uzavřít obchody, restaurace a zastavila provozování dalších služeb. „Stát žádnou škodu nezpůsobil, tohle je přírodní úkaz,“ uvedla v rozhovoru Benešová. „Škodu hradí ten, který ji způsobil, a říkám, stát to rozhodně není,“ zdůraznila.

Na žaloby o náhradu škody se podle ní třesou advokáti, kteří doufají v odměny. Škodu ale není jednoduché prokázat a odškodnění musí být v souladu s dobrými mravy, uvedla. „Já jsem pesimistka, jestli by byli úspěšní, protože stát žádnou škodu nezpůsobil, to je situace vis maior,“ podotkla.

„Opatření byla nutná, podnikatelé s tím musí počítat“

Opatření vlády podle Benešové byla nutná, aby se v Česku neodehrálo to co v Itálii, která patří k nákazou nejvíce zasaženým zemím v Evropě. „Přijatá opatření byla přiléhavá situaci. Něco jiného by bylo, kdyby vám zabavili dům, ale že nemůže podnikat, s tím musí každý podnikatel počítat, musí mít tak zvanou vatu na přežití,“ myslí si ministryně.

Pokud by se objevilo více žalob o náhradu škody, je Benešová připravená reagovat. Pokud to bude potřeba, na jednání o těchto žalobách přesune trestní soudce. „Já bych soudce z trestního úseku přesunula na ten úsek, kde to bude potřeba, aby řešili tyto škody. Nové bych nenabírala,“ řekla. Doplnila, že je to možné, protože v současnosti klesá kriminalita.