Vláda se učí za běhu, to je špatně, míní právník Dostál. Navzdory řízení ale prý zdravotnictví obstálo

Vláda překlopila svá opatření na ministerstvo zdravotnictví, aby nemusela řešit odškodné, což byl zjevný faul, myslí si Dostál. „Kabinet v nouzovém stavu může vydávat jakékoliv opatření. Co nemohou udělat, je svévolně to sebrat vládě, která podléhá kontrole sněmovny, a dát to jednomu ministrovi, který si bez ohledu na nouzový stav může dělat, co chce,“ zdůrazňuje. Pokud by ale v úterý Poslanecká sněmovna žádosti o prodloužení nouzového stavu vládě nevyhověla, byla by to podle právníka nezodpovědnost. „Role premiéra a sněmovny není po rozsudku soudu přestat hrát, ale zodpovědně jednat ve prospěch občanů,“ podotýká.

Dostál poukazuje také na vládní chyby – připomíná například, že ministr zdravotnictví čelil kvůli koronaviru interpelaci již na konci ledna, konat začal kabinet ale až v polovině března. „Koronavirus je nová věc v tom, že jsme ho nechali takto rozšířit, ale jeden virus SARS jsme tu měli už v roce 2002,“ konstatuje expert na zdravotní právo. Dle jeho slov měly být připraveny respirátory a nachystané měly být i nemocnice. „Vláda se to učí za běhu. To je špatně, to je selhání,“ má jasno Dostál. Doplňuje ovšem, že kabinet se poučil a nová opatření jsou již vypracována mnohem kvalitněji. Soudce podjatý nebyl, zdůrazňuje Dostál V Interview ČT24 Dostál odmítl spekulace, že by jeho žaloba byla politicky motivovaná. Namítat podjatost soudce by dle právníka bylo nemístné. Kdokoliv prý tvrdí, že se soudcem Štěpánem Výborným komunikoval osobně, si říká o trestní oznámení pro pomluvu. „Se soudem jsem komunikoval jednoznačně pouze procesně,“ tvrdí. Právník si nemyslí, že by rozhodnutí soudu vedlo k erupci sporů o odškodnění, připouští ale, že někteří jeho kolegové takový vývoj očekávají. U soudu podle Dostála mohou skončit případy lidí, kteří budou namítat, že odložení zákroků a léčby kvůli koronaviru zhoršilo jejich zdravotní stav. „Toto nám hrozí svým způsobem víc než úmrtí v důsledku koronaviru. To je další věc, kterou by příště stálo za to udělat lépe. Není možné zapomenout na takzvaně běžnou péči,“ upozorňuje.

