BLOG: Epidemie očima sociologa. Reakce firem a akademické sféry je obdivuhodná

Jisté je každopádně to, že má smysl společnosti a jejich fungování zkoumat, protože se nám získané znalosti mohou hodit i v situacích, kde bychom to na první pohled neočekávali.

Už z toho, co víme dnes, se zdá, že toto byla úplně nejhorší varianta. Ačkoliv i takové země mají nepochybně své odborníky a krizové plány, zmatky, které do celého systémy přípravy na epidemii vnesli někteří z vrcholných politiků v těchto zemích, mají potenciál výrazně zhoršit už tak složitou situaci.

Jestliže se nakazí koronavirem někdo, kdo nemá zdravotní pojištění, a zároveň má u něj nemoc jen mírný průběh, má takový jedinec jen minimální motivaci k tomu, aby se šel do nemocnice nechat za drahé peníze vyšetřit, zda není pozitivní na koronavirus.

V případě, že je ohleduplný, snaží se nepřicházet do styku s jinými lidmi, aby je nenakazil (pokud si je ovšem vůbec vědom, že nemoc má). Jestliže ovšem navíc do práce musí, protože by jinak přišel o bydlení, do práce prostě chodit bude i s kašláním a rýmou, což je ideální pro další šíření koronaviru.

Dá se proto očekávat, že šíření nemoci bude zvláště rychlé v zemích, v nichž není všeobecné zdravotní pojištění. Ale i v zemích se všeobecným zdravotním pojištěním a silným veřejným zdravotnictvím budou důsledky epidemie pro různé sociální skupiny odlišné.

Vládní opatření proti šíření epidemie budou mít zvláště velký dopad na některé ekonomické sektory a specifické sociální skupiny. Povinné uzavření většiny provozoven a obchodů připravilo ze dne na den o příjmy velkou část drobných živnostníků v oborech, které v „karanténním režimu“ nemohou vůbec fungovat.

Podobně i uzavření hranic a zákaz poskytování ubytovacích služeb výrazně dopadá na zaměstnance nejvíce zasažených sektorů (restaurace, kina, turistický ruch, zábavní průmysl…), zvláště na ty z nich, kteří patří mezi nízkopříjmové a nemají úspory.

Ze sociologických výzkumů o ekonomických aktivitách různých typů domácností, které byly provedeny už před pandemií, můžeme odhadnout, že do finančních problémů se mohou rychle dostat neúplné rodiny a další domácnosti s jediným zdrojem příjmů ze zaměstnání nebo podnikání, a také domácnosti lidí sice zaměstnaných, ale s malými úsporami nebo vysokou mírou zadluženosti, kteří mohou přijít o práci přímo během karanténních opatření nebo v následné ekonomické krizi, která se všeobecně očekává.

Pečlivá analýza dat, která už o společnosti a její sociální struktuře máme, může hodně pomoci při nastavování parametrů opatření, která budou určena k mírnění ekonomických a sociálních důsledků dopadů pokoronavirové krize.