Na ČVUT za týden vyvinuli respirátor z 3D tiskárny. Získal už certifikaci

V pondělí 23. března při této příležitosti podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch memorandum o spolupráci. Cílem je v co nejkratší době dostat co nejvíc kusů především do nemocnic. Proces je koordinován ve spolupráci s vládní agenturou CzechInvest, která mimo jiné pomohla výrazně urychlit certifikaci.