Když v září 1990 do Československa přicestovala Margaret Thatcherová, byla to za sedmdesát let vzájemných vztahů vůbec první návštěva britského ministerského předsedy v tuzemsku. Před zahájením oficiálního programu si Thatcherová prohlédla pražské Staroměstské náměstí a došlo i na několik improvizovaných rozhovorů s místními občany.

