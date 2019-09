Konec stíhání v kauze Čapí hnízdo

Vývoj kauzy

2006 – Začala přestavba statku na konferenční centrum Čapí hnízdo. V únoru se majitelem areálu u Benešova stala firma Imoba z holdingu Agrofert, který patřil současnému premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

1. prosince 2007 – ZZN AGRO, s.r.o. Pelhřimov z Agrofertu se přeměnila na stejnojmennou akciovou firmu s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla a.s. ZZN Pelhřimov. ZZN AGRO Pelhřimov se později přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo. Akcie získali Andrej Babiš mladší a jeho sestra, a dále partnerka Babiše staršího (nyní manželka) Monika. V únoru 2008 se dalším spolumajitelem stal Martin Herodes, bratr Moniky Babišové.

20. srpna 2008 – Výbor Regionální rady ROP Střední Čechy schválil dotaci 50 milionů korun na projekt Farmy Čapí hnízdo.

17. září 2008 – Za akcie Farmy Čapí hnízdo zaplatil Babiš starší, podle serveru iROZHLAS.cz to byl dar dětem a partnerce.

Červen 2010 – Farma byla dokončena a otevřena. V médiích byla spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal.

Září 2010 – Udělením dotace Čapímu hnízdu se zabýval týdeník Ekonom. Podle něj byla firma brána jako malý podnik, a jak časopisu potvrdil středočeský dotační úřad, v případě propojení s kapitálově silnější společností by dotaci nezískala.

Říjen 2013 – Babiš řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného… Nevím, komu to patří.“ V té době Babišovo hnutí ANO mířilo za úspěchem ve volbách do Sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že firmě půjčil 400 milionů korun a má tam pronajatu jednu budovu.

Listopad 2013 – Agrofert jako ručitel za úvěr přebral ztrátovou Farmu Čapí hnízdo.

Červen 2014 – Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Sloučila se s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti Agrofertu.

29. prosince 2015 – Server Aktuálně.cz informoval, že policie začala prověřovat okolnosti získání dotace pro Čapí hnízdo.