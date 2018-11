Česko patří k Dunaji. Druhá nejdelší řeka Evropy láká i Číňany

Z hlediska propojení dopravní infrastruktury každé euro investované v Dunajském regionu zpříjemní cestu našim občanům, z nichž statisíce vyrážejí především v létě na dovolenkové radovánky směr Balkán. Tedy do Chorvatka, Bulharska, nebo třeba až do Řecka.

Význam spolupráce devíti unijních a pěti neunijních zemí není ale důležitý jen kvůli ulehčení cesty lidí na dovolenou. Týká se i využití samotné řeky. Objem zboží přepravovaný po Dunaji se pomalu vrací na předkrizovou úroveň. Ještě v roce 2007 se vodní cestou přepravilo přes padesát milionů tun zboží, které se následně mohlo dostat na trhy ve všech koutech Evropy.

Peking má peníze a chce mít větší vliv

Propojení jihu a severu, východu a západu Evropy by měly dále umožnit dva ještě nedokončené projekty, jejichž uskutečnění Peking podporuje. V České republice kanál Dunaj–Odra–Labe a dále propojení řeky Axios a Moravy a tím navázání přepravy ze Středozemního moře na Dunaj. Námořní trasy pro čínské zboží by se tak propojily s vnitrostátními dopravními tepnami. Zboží by proudilo z Řecka až například do Německa.